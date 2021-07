Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Handfeste Auseinandersetzung

Lahr, Hugsweier (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Dienstagabend im Hohbergweg haben die Beamten des Polizeireviers Lahr Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 20.50 Uhr zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf drei bekannte Personen auf einen 46-jährigen Mann eingeschlagen haben sollen. Der hierdurch Verletzte musste zur Behandlung seiner Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Angreifer erwartet eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern an.

/cp

