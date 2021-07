Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Festgenommen

Friesenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in der Friesenheimer Hauptstraße laute Musik abgespielt haben soll. Als der Mann angetroffen wurde, weigerte er sich zunächst die Musik leiser zu stellen. Im Zuge der Kontrolle gegen 15:30 Uhr förderte die Überprüfung seiner Personalien zutage, dass der Mittfünfziger aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Festgenommene wurde noch am Abend durch die Lahrer Beamten einem Haftrichter vorgeführt wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell