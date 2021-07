Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nachbarschaftsstreit eskaliert

Rastatt (ots)

Zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn kam es am Dienstagmittag im nordöstlichen Bereich von Rastatt. Die beiden Streitparteien sind der Polizei durch ihre immer wiederkehrenden Meinungsverschiedenheiten bereits bekannt. Kurz nach 12 Uhr war der Streit so stark eskaliert, dass einer der Beteiligten seinen Kontrahenten körperlich angriff. Dabei soll der Angreifer nach aktuellem Ermittlungsstand neben einem Ast und einer Blechdose auch nach einer Eisenstange gegriffen haben. Das Opfer konnte die Angriffe abwehren und verletzte sich dabei leicht an der rechten Hand. Das Polizeirevier Rastatt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, bei welchen unter Anderem die Hintergründe für die Auseinandersetzung Gegenstand der Ermittlungen sein werden.

/as

