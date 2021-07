Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Widerstand geleistet

Gernsbach (ots)

Weil am frühen Dienstagnachmittag der Exfreund sich widerrechtlich in der Wohnung einer Frau in der Mozartstraße aufhielt und diese nicht freiwillig verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen des Polizeireviers Gaggenau und einer Streife der Polizeihundeführerstaffel gegen 13:30 Uhr, flüchtete der Mann über zwei benachbarte Balkone und lies sich an einem Regenablaufrohr vier Meter nach unten gleiten. Im Anschluss konnte der 35 Jahre alte Mann, gegen den auch zwei Haftbefehle vorlagen, durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Durch erhebliche Widerstandshandlungen seitens des 35-Jährigen wurden zwei eingesetzte Beamte leicht verletzt. Bei der Festnahme kam ein Polizeihund zum Einsatz, wodurch auch der Widerstandleistende leicht verletzt und durch eine Krankenwagenbesatzung medizinisch versorgt werden musste. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwarten außerdem mehrere Strafanzeigen.

/as

