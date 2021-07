Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim, Würmersheim - Hüttenbrand

Durmersheim, Würmersheim (ots)

In einem Waldstück zwischen Würmersheim und Elchesheim-Illingen, unweit der K 3722, ist am Mittwochmorgen aus noch unklarer Ursache eine Hütte in Brand geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich das Feuer gegen 7:20 Uhr von einem dahinter gelagerten Holzstapel auf die Jägerhütte übertragen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen ablöschen, ein Abbrennen der Hütte aber nicht verhindern. Während den Einsatzmaßnahmen war der Kreisverkehr bei Elchesheim-Illingen in Richtung Würmersheim bis gegen 9 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich von 10.000 Euro bis 15.000 Euro bewegen. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

