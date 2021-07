Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit parkenden Autos

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagabend in der Balzenbergstraße zu einem hohen Sachschaden geführt. Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 20.10 Uhr in Richtung Beethovenstraße, als er, wohl aufgrund von Unaufmerksamkeit, mit einem geparkten Audi kollidierte. Der parkende Wagen wurde durch die Stärke des Aufpralls auf ein drittes Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

/cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell