POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit einem beschädigten Pkw und Betonpoller kam es am Dienstagnachmittag in der Fichtestraße. Als die 40-jährige Pkw-Fahrerin gegen 15:30 Uhr die Fichtestraße in Fahrtrichtung Kantstraße befuhr, kam sie beim Einfahren in eine Fahrbahnverengung nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte die Fahrerin des Mercedes mit einem Betonpoller, welcher die Fahrbahnverengung begrenzte. Die ermittelten Beamten konnten bei der 40-Jährigen einen erheblichen Alkoholgeruch feststellen, jedoch lehnte sie einen Atemalkoholtest ab. Neben einer Blutprobe musste die Unfallverursacherin auch ihren Führerschein vorläufig abgeben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.500 Euro.

/lk

