Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW in Brand gesteckt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (20. Juli), gegen 01.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines PKW informiert, der im Rosenweg abgestellt war. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen, ein roter Ford Focus, in Vollbrand und wurde umgehend gelöscht. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen hinsichtlich der genaueren Tatumstände aufgenommen.

