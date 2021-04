Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußgänger bei Ausparkmanöver von PKW erfasst

Brüel (ots)

Auf einem Discounter-Parkplatz in Brüel ist am späten Dienstagnachmittag ein Fußgänger ersten Erkenntnissen zufolge von einem rückwärts ausparkenden PKW erfasst und leicht verletzt worden. Der 69-jährige deutsche Fußgänger, der dabei zu Fall kam, ist anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Am PKW entstanden keine sichtbaren Schäden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell