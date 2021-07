Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Sohn täuscht Mann am Telefon

Geilenkirchen-Teveren (ots)

Am vergangenen Donnerstag (15. Juli) erhielt ein 60 Jahre alter Mann am frühen Abend einen Anruf, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter als sein Sohn ausgab. Im Gespräch gab der angebliche Sohn an, technische Probleme mit seinem Konto zu haben und bat darum, dass der 60-Jährige einige offenstehende Rechnungen für ihn begleichen möge. Der Teverener überwies Geld auf die von dem Unbekannten angegebenen Kontonummern. Erst später bemerkte er, dass er getäuscht wurde.

