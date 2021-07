Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gartenlaube

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Montagmorgen (19. Juli) wurde die Polizei über einen Einbruch in eine Laube informiert, die auf einem Gartengrundstück eines Hauses auf der Straße In der Gehölde steht. Unbekannte Täter gelangten auf das Grundstück, drangen gewaltsam in die Laube ein und entwendeten neben einem Benzinrasenmäher der Marke Viking eine Schubkarre, einen Gasgrill sowie ein Kettcar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell