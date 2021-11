Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.11.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Roller beschädigt

Ein Unbekannter warf in der Nacht auf Sonntag einen Roller gegen eine Absperrung in Bad Mergentheim. Das Fahrzeug stand in der Hölderlinstraße und wurde durch den Täter zwischen Samstag gegen 18 Uhr und Sonntag gegen 10.30 Uhr über die Straße geschoben und dort umgeworfen. Hierdurch entstand am Roller Totalschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden

Bei einer Kontrolle von mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden am Freitagabend in Bad Mergentheim, konnte unter anderem Marihuana sichergestellt werden. Die vier Personen befanden sich gegen 17.15 Uhr im Schlossgarten am Pavillon am Mühlkanal. Die Beamten konnten beim Herantreten an die Gruppe Marihuana-Geruch wahrnehmen. Bei einem polizeibekannten 15-Jährigen wurden bei der Durchsuchung mehr als 50 Gramm Betäubungsmittel aufgefunden. Daraufhin ergriff der Jugendliche die Flucht und wollte sich unter Büschen verstecken, wobei er sich leicht verletzte. Er konnte nach einigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Ein weiterer 19 Jahre alter Mann führte zwei Softair-Waffen mit sich, die er den Beamten aushändigte. Die Beiden wurden nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen und müssen nun jeweils mit Anzeigen rechnen.

Wertheim: Laubbläser gestohlen

Von einem Grundstück in Wertheim wurde am Samstag ein Laubbläser gestohlen. Der Garten in der Nebenmaingasse ist von einem Zaun umgeben und das Tor war abgeschlossen. Unbekannte Täter überstiegen vermutlich zwischen Samstag gegen 10 Uhr und 14 Uhr den Zaun und entwendeten das Gartengerät. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 81890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell