Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B111 bei Wolgast

Wolgast (ots)

Am Montag, den 29.11.2021, gegen 09:45 Uhr kam es auf der B111 bei Wolgast zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem zwei PKW frontal miteinander kollidierten.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 45-Jährige mit ihrem PKW Toyota die B111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin auf Höhe der Abfahrt zur K22 (Umgehungsstraße Wolgast) mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem aus Richtung Lühmannsdorf entgegenkommenden PKW Ford, an dessen Steuer ein 68-jähriger Fahrzeugführer saß.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des PKW Ford schwer verletzt und durch Rettungskräfte in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht. Die 45-jährige Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam für weitere medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus nach Wolgast.

Insgesamt ist bei dem Unfall ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro entstanden, beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen musste die B111 für ca. anderthalb Stunden halbseitig gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam.

Alle beteiligten Personen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

