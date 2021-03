Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener tritt Polizisten mit Schusswaffe in der Hand entgegen (03.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen hat ein Mann am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Hohlehrenstraße. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses meldete der Polizei laute Knallgeräusche aus dem Treppenhaus und aus einer Wohnung. Die Beamten klingelten an der Wohnungstür, wo ihnen ein betrunkener älterer Mann öffnete, der einen Revolver in der Hand hielt. Die Polizisten zogen ihre Waffen und forderten den Betrunkenen auf, seine Schusswaffe abzulegen, was er auch tat. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Schreckschussrevolver, der einer scharfen Waffe täuschend ähnlichsieht. In der Wohnung fanden die Beamten weitere Schreckschusswaffen, die der Mann rechtmäßig im Besitz hat. Nachdem ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von über zwei Promille ergab, durfte er seinen Rausch in einer Polizei Zelle ausnüchtern. Die Polizei zeigte den Mann nach den unerlaubten Schüssen im Treppenhaus wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Auch wegen einer möglichen Bedrohung mit der Waffe wird gegen den Mann ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell