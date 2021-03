Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet (02. - 03.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Brunnenstraße ist ein Unbekannter im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag gegen das Fahrzeugheck eines Peugeots des Typs 508 gefahren, welcher am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nummer 10 abgestellt war. Ohne sich um den am Peugeot angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

