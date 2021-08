Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.08.2021.

Peine (ots)

Angerufener erkannte eine telefonische Betrugsmasche.

Edemissen, 18.08.2021, 10:15 Uhr.

Ein 61-jähriger Bewohner aus Edemissen hatte zur Tatzeit einen Anruf einer angeblichen Microsoft-Mitarbeiterin erhalten. In diesem Anruf wurde der Mann aufgefordert, der Anruferin einen Fernzugriff auf seinen Computer zu ermöglichen.

Der Mann war jedoch über diese Betrugsmasche informiert, da er am Tag zuvor in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" einen Bericht über diese Art der Betrugsmasche gesehen hatte. Der Mann beendete sofort das Gespräch. Es entstand keine Schaden.

In einem anderen Fall, der sich am 19.08.2021 gegen 13:45 Uhr in Eixe ereignet hatte, erhielt eine 87-jährige Frau einen Anruf einer angeblichen Enkelin, welche die Angerufene aufgefordert hatte, Ihr für einen Autokauf 20.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Auch in diesem Fall erkannte die ältere Dame die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Die Polizei informiert wiederholt in diesem Zusammenhang, niemals persönliche Informationen an fremde Anrufer weiterzugeben. Gewähren Sie niemals Fremden einen Zugriff auf Ihren Computer und geben Sie niemals Auskunft über Ihre persönliche Werte.

Sprechen Sie in jedem Fall mit Personen Ihres Vertrauens über mögliche telefonische Geldforderungen und informieren Sie Ihre zuständige Polizei.

In jedem Fall steht Ihnen Ihre Polizei immer mit Rat und Hilfe zur Seite und verweist auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps der Polizei, denn wir möchten, dass Sie sicher leben.

Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall.

Edemissen, Wehnsen, 19.08.2021, 17:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw von der Straße Vor dem Felde nach links auf die Bundesstraße 444 einzubiegen. Hierbei über er offensichtlich den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Fahrer eines Motorrades. Der Fahrer des Motorrades versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte der Fahrer und und zog sich leichte Verletzungen zu. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

