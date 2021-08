Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 20. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Seniorin Opfer eines Schmuckdiebstahls

Donnerstag, 19.08.2021, gegen 11:00 Uhr

Eine 79-jährige Seniorin ist am Donnerstagmittag Opfer eines Diebstahls geworden. Demnach habe ein unbekannter Mann an der Haustür in Groß Stöckheim geklingelt, sich als Antiquitätenhändler ausgegeben und um Einlass gebeten. Unter dem Vorwand sich für alte Fernseher zu interessieren gelangte er zusammen mit der Seniorin in das Obergeschoß des Hauses. Hier nutzte er offenbar eine passende Gelegenheit aus und entwendet vorgefundenen Schmuck. Anschließend verließ er unter einem weiteren Vorwand das Haus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 165 cm groß, zirka 60 Jahre alt, schwarzes Haar, bekleidet mit buntem T-Shirt und dunkler Hose. Die Polizei rät: Lassen sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Hedeper: Brand eines Altpapiercontainers

Freitag, 20.08.2021, gegen 02:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Freitagmorgen der Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden beträgt zirka 1000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell