Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.08.2021.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten abgestellten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Meisenweg, 17.08.2021, 21:15 Uhr-18.08.2021, 08.30 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten einen vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen Pkw Mazda CX-5 und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 25.000 Euro. Weder zur Tatausführung noch zu den Tätern können derzeit Angaben gemacht werden.

Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer eines Kleinkraftrades wurde bei Verkehrsunfall verletzt.

Salzgitter, Hallendorf, Kanalstraße, 18.08.2021, 06:15 Uhr.

Der 44-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Straße Hackenbeek und beabsichtigte von dieser nach links in die Kanalstraße einzubiegen. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich das auf der Kanalstraße aus Richtung Salzgitter-Lebenstedt in Richtung Salzgitter-Watenstedt fahrende Kleinkraftrad eines 28-jährigen Mannes. Der Fahrer kam auf Grund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zwei Täter entwendeten ein Mobiltelefon und Bargeld.

Salzgitter, Bad, Hasenspringweg, 15.08.2021, 18:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand und Angaben einer Zeugin sei die 73-jährige Geschädigte zur Tatzeit in der Straße Hasenspringweg in Höhe einer dort befindlichen Schule spazieren gegangen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie mit ihrem Mobiltelefon telefoniert. Noch während des Telefonates wurde ihr das Telefon von einer namentlich unbekannten Person aus der Hand genommen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in Begleitung eines weiteren Tatverdächtigen in Richtung der Crammwiese und schließlich weiter in Richtung der "Beekgärten". Das Telefon befand sich in einer Schutzhülle, in welcher sich noch 150 Euro befunden hatten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger (Mobiltelefon aus der Hand entwendet): Männlich, 1,70 m groß, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit gelber Aufschrift, kurze, mittelblonde Haare, war mit einer langen dunkelfarbenen Jogginghose bekleidet, jüngeres Aussehen.

2. Tatverdächtiger: Männlich, 1,60 m groß, weißes T-Shirt, kurze, dunkle Haare, jüngeres Aussehen.

Ein aufmerksamer 68-jähriger Zeuge hatte noch am selben Tag das Telefon aufgefunden und der Polizei übergeben. Es fehlte nur ein geringer Geldbetrag. Für das Verhalten des Finders bedankt sich die Polizei.

Die Polizei ist jedoch auf Zeugen angewiesen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Salzgitter Bad unter der Telefonnummer 05341/8250.

