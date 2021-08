Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 18. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Werkzeugdiebstahl aus Transporter

Montag, 16.08.2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 17.08.2021, 00:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter auf derzeit ungeklärte Weise in einen in Wolfenbüttel, Unteres Dorfstraße, abgestellten VW Transporter. Aus dem Fahrzeug wurde verschiedenes Werkzeug, so zum Beispiel ein Bohrschrauber, eine Gasflasche sowie verschiedenste Kleinwerkzeuge entwendet. Zum Wer des Diebesguten können derzeit keine genaueren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Autofahrerin alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Dienstag, 17.08.2021, gegen 22:15 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte die Polizei einen 42-jährige Autofahrerin, die mit einem Auto auf der Harzstraße in Schladen unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Weiterhin war die 42-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, zudem wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: Radfahrer mit 1,71 Promille unterwegs

Mittwoch, 18.08.2021, gegen 01:45 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen fiel im Rahmen einer Kontrolle ein 58-jähriger Radfahrer auf, der mutmaßlich alkoholisiert mit seinem Fahrrad die Schützenstraße in Wolfenbüttel befahren hatte. Der Verdacht bestätigte sich, der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell