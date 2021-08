Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.08.2021.

Salzgitter (ots)

Mehrere Täter verletzten Opfer durch Schläge und Tritte. Polizei ermittelt wegen schweren Raubes.

Salzgitter, Waldstück im Bereich Westerlinde, 16.08.2021, 19:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es in einem Waldstück im Bereich Westerlinde zu einem schweren Raub gekommen war. Laut einer Zeugenaussage wurde das 25-jährige Opfer in seinem Fahrzeug von mehreren Personen angegriffen. Die Tatverdächtigen sollen auf das Opfer eingeschlagen und eingetreten haben und auch zum Teil Schlagwerkzeuge benutzt haben. Hierdurch habe das Opfer Verletzungen erlitten, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass insgesamt vier Täter an der Tat beteiligt waren. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht abschließend geklärt. Ermittlungen und Vernehmungen werden derzeit durchgeführt.

Das eingeleitete Ermittlungsverfahren richtet sich gegen vier Männer aus Salzgitter und Braunschweig im Alter von 22-30 Jahren.

Die Polizei durchsuchte im Laufe des Vormittags mehrere Wohnungen der von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen in Salzgitter und Braunschweig, um mögliche Beweismittel der Tat aufzufinden und zu sichern. Hierfür erließ das zuständige Amtsgericht entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse.

Auf Grund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine Angaben zum Diebesgut und dem Ergebnis der Durchsuchungen gemacht werden.

