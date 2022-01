Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fensterscheibe eingeschlagen

Gronau (ots)

Unbekannte haben eine Fensterscheibe an einem Geschäftsgebäude an der Bahnhofstraße in Gronau zerstört. Das Geschehen spielte sich ab zwischen Silvester 12.00 Uhr, und Neujahr, 12.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

