POL-BI: Einbrecher im Vorbeifahren beobachtet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Durch die Beobachtungen eines Busfahrers und eines Fahrgasts konnten Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen, 16.07.2021, zwei junge Männer am Jahnplatz festnehmen, die dort in einen Imbissstand einbrachen.

Gegen 05:50 Uhr teilte ein Busfahrer der Polizei mit, dass er mit einem Fahrgast am Jahnplatz Einbrecher gesehen hätte, die ein Fenster eines Imbissstands gewaltsam öffneten. Aufgrund der durch die Zeugen angegebenen Beschreibungen, konnten Streifenbeamte zwei Tatverdächtige am Oberntorwall festnehmen.

Obwohl der 20-jährige Kölner und der 21-jähirge Bielefelder abstritten, in den Imbiss eingebrochen zu sein, entdeckten die Beamten bei dem Jüngeren ein Dokument, das einer Imbiss-Mitarbeiterin gehörte. Nach ihrer Vernehmung durften die beiden Tatverdächtigen das Polizeipräsidium wieder verlassen. Neben dem gewaltsam geöffneten Fenster blieb am Tatort eine zerbrochene Spardose zurück.

