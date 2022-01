Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Auto eingebrochen

Gronau (ots)

Eine weiße Herren-Daunenjacke samt Mobiltelefon haben Unbekannte in der Neujahrsnacht in Gronau aus einem parkenden Wagen gestohlen. Die Täter hatten zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr die Seitenscheibe eines parkenden Wagens eingeschlagen, um an ihre Beute zu kommen. Das Geschehen spielte sich an der Enscheder Straße ab.

Ebenfalls an der Enscheder Straße haben Unbekannte mehrere Pakete aus einem Wagen gestohlen, der dort gestanden hatte. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangten, ist nicht bekannt. Tatzeit in diesem Fall: Silvester,12.00 Uhr, bis Neujahr, 03.15 Uhr.

Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell