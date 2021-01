Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Konrad-Adenauer-Ring/20-jähriger flüchtet vor der Polizei, weil er keinen Führerschein hat

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Coesfelder befuhr am 23.01.21 (21.40 Uhr) mit einem Auto die B474 aus Richtung Dülmen kommend in FR Rosendahl, als Polizisten ihn versuchten anzuhalten, um ihn (im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle) zu kontrollieren. Der Coesfelder hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte. Bei seiner Flucht vor der Kontrolle der Polizei, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtete mehrere Verkehrszeichen.

Im Bereich der Bergallee auf Höhe der Einfahrt zum Kloster Gerleve, konnte der 20-Jährige angehalten und kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

