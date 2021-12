Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch

Täter scheiterten an technischem Einbruchschutz

Goch (ots)

Offensichtlich beabsichtigten unbekannte Täter am Donnerstag (9. Dezember 2021) zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Parkstraße einzubrechen. Sie gelangten an die Rückseite des Gebäudes und versuchten, die Terassentür sowie das Wohnzimmerfenster massiv aufzuhebeln. Als dies misslang, kletterten sie über einen Gartenstuhl auf das Dach eines Anbaus und von dort auf den Balkon, um die Balkontür im Obergeschoss aufzuhebeln. Auch dieses Unterfangen blieb erfolglos.

Grund des misslungenen Einbruchversuchs war, dass der 81-jährige Eigentümer des Wohnhauses vor einem Jahr auf Anraten der Beamten der Kriminalprävention, alle Fenster und Türen mit Hebelsicherungen nachträglich hat sichern lassen.

Diese technischen Einbruchschutzsicherungen können materielle und auch immaterielle Werte schützen. Lassen Sie sich kostenlos zum Thema Einbruchschutz von unseren Spezialisten beraten. Persönliche Termine können Sie unter 02821 504 1971 oder 02821 504 1972 vereinbaren.

Und noch ein Tipp:

Alarmieren Sie in Verdachtsfällen, beispielsweise wenn Unbekannte im Nachbargarten umherschleichen, sofort die Polizei über den Notruf 110. Ihnen entstehen dadurch keine Kosten, auch wenn sich der Verdacht nicht bestätigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell