Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210709 - 0819 Frankfurt-Höchst: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 36-jährige Fahrer eines Opel Zafira war am Freitag, den 9. Juli 2021, gegen 03.00 Uhr, mit seinem Fahrzeug unterwegs auf der Bundesstraße 40, von Frankfurt kommend, in Richtung des Schwanheimer Knotens. Vermutlich wollte er die B40 zur Leunastraße hin verlassen, kommt aber nach links von der Abbiegespur ab und wird mit seinem Auto über die aufsteigende Leitplanke gehoben. Über eine Strecke von rund 80 Metern fliegt bzw. fährt er über alle Bodenunebenheiten durch den Grünstreifen, um dann frontal mit der Schutzmauer vor der Unterführung der Zufahrt der Leunastraße zur B 40 in Richtung Frankfurt zu kollidieren. Dabei fliegt der Opel über die Mauer und landet auf dem Dach unmittelbar vor der Unterführung der Leunastraße zur B 40 Richtung Frankfurt.

Zur Bergung, Reinigung und zur Unfallaufnahme musste die Straße über drei Stunden gesperrt werden. Der 36-jährige Fahrer kam in ein Frankfurter Krankenhaus.

