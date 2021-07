Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210708 - 0817 Frankfurt-Bundesstraße 43: LKW nach Unfall in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Heute Morgen fuhr der Fahrer eines Sattelschleppers auf der B43 in Höhe des Frankfurter Flughafens frontal in den Fahrbahnteiler. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Fahrer einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel gemacht haben.

Von Glück sagen kann der 30-jährige LKW-Fahrer, dass er bei dem Unfall nur leicht verletzt wurde. Gegen 09:00 Uhr war er auf der B43 in Richtung Kelsterbach/Flughafen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er in Höhe der Abfahrt "Unterschweinstiege" nach rechts ab und prallte frontal in den Fahrbahnteiler. Grund hierfür könnte ein im letzten Moment beabsichtigter Fahrstreifenwechsel gewesen sein, bei dem sich der Fahrer verschätzte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Zugmaschine fing nach dem Aufprall sofort Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand. Der leichtverletzte Fahrer konnte glücklicherweise selbst aus dem Führerhaus aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Das Feuer griff dann auch auf den Sattelauflieger über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zum Berichtszeitpunkt ist die B43 in Richtung Flughafen/Kelsterbach aufgrund der anspruchsvollen Bergungsarbeiten an der Unfallstelle noch immer vollgesperrt.

