POL-F: 210708- 0816 Frankfurt-Nied: Brand eines leerstehenden Gebäudes

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (07.07.2021) kam es in der Mainzer Landstraße zu einem Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache.

Gegen 21.50 Uhr gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein, da im Bereich der Mainzer Landstraße, nahe der Dürkheimer Straße, Rauch aufsteigen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise zeitnah löschen. Durch das Feuer wurden zwei Geräteschuppen in Mitleidenschaft gezogen sowie ein angrenzendes Gebäude in Teilen beschädigt. Glücklicherweise stand das Objekt leer, so dass sich keine Personen darin befunden haben.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des finanziellen Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51599 entgegen.

