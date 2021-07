Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210708 - 0813 Frankfurt-Bornheim: Sexuelle Belästigung

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 14-jährige Frankfurterin war am Mittwoch, den 7. Juli 2021, gegen 21.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Comeniusstraße. In Höhe der Hausnummer 46 wurde sie von einem bislang unbekannten Täter eingeholt, der sie unsittlich berührte und am Arm packte. Der 14-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten. Eine nach dem Täter eingeleitete Fahndung verließ ohne Erfolg.

Der Täter wird beschrieben als 30-40 Jahre alt und von ungepflegter Erscheinung. Faltiges, auffallend schiefes Gesicht mit einer herunterhängenden Augenpartie. Dünne, dunkle, fettige Haare, bekleidet mit einem T-Shirt und kurzer Hose. Führte ein rosafarbenes Fahrrad mit neogelben Streifen mit sich.

Personen, welche sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551399 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell