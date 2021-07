Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210708 - 0811 Frankfurt-Gutleutviertel: Autoknacker festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht beobachteten Zeuge ein Ganovenduo beim Aufbrechen eines Autos. Die hinzugerufene Polizei nahm die beiden fest. Sie hatten noch Teile der Beute einstecken.

Gegen 01:30 Uhr informierten die Zeugen die Polizei über das Treiben zweier Männer am Untermainkai. Diese hatten nämlich ein geparktes Auto geknackt und augenscheinlich Gegenstände auf dem Innenraum gestohlen. Die Polizei nahm kurz darauf im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige fest. Sie trugen in ihren Taschen noch Teile des Diebesguts bei sich. Die restlichen Wertsachen fand die Polizei in unmittelbarer Nähe der Festgenommenen am Boden liegend.

Die beiden 26 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell