Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210707 - 0809 Frankfurt/Bad Vilbel: Festnahmen nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Beamte der Operativen Einheit nahmen am Dienstag, den 6. Juli 2021, gegen 11.00 Uhr, einen Renault Scenic mit Oldenburger Kennzeichen im hiesigen Bahnhofsviertel auf, der mit einem Pärchen besetzt war, welches bereits in der Vergangenheit durch Taschendiebstähle aufgefallen war. Aus diesem Grund folgten sie dem Fahrzeug, welches einen Supermarkt in der Friedberger Landstraße ansteuerte. Während die Frau das Fahrzeug verließ, sich ein Halstuch vors Gesicht band und den Markt betrat, behielt der Fahrzeugführer die Umgebung auf dem Parkplatz im Auge. Offensichtlich hielten die beiden auch über ihre Handys Kontakt miteinander. Auffällig war, dass sich die Frau nach älteren oder gebrechlichen Damen umschaute und Tatmöglichkeiten sondierte. Mangels Gelegenheit begab man sich nach kurzer Zeit zurück zum Auto und fuhr nach Bad Vilbel, zu einem Supermarkt in der Alte Frankfurter Straße. Auch hier führte offensichtlich kein Weg "zum Erfolg" weshalb man sich entschloss, zum nächsten Supermarkt zu fahren. Dort, in der Straße Am Südbahnhof, ging man erneut mit dem gleichen Modus Operandi vor. Gleich nach Betreten des Marktes erschien eine 87-jährige Frau als geeignetes Opfer. Die Täterin schlich immer wieder um sie herum und griff dann bei günstiger Gelegenheit in den mitgeführten Einkaufstrolley. Als die 87-Jährige dies jedoch bemerkte, ließ die Täterin sofort von ihrem Vorhaben ab und lief einige Minuten im Markt umher, wo sie auf eine 78-Jährige Frau traf. Als sich diese für kurze Zeit von ihrem Einkaufswagen abwendete, griff die Täterin in den Wagen und entwendete den Rucksack (in Art einer Handtasche) der Geschädigten. Mit ihrer Beute ging sie schnellen Schrittes in Richtung Parkplatz und untersuchte dabei schon ihre Beute nach Lohnenswertem. Da dies offensichtlich nicht der Fall war, drehte sie sich wieder um, warf den Rucksack unter ein Regal, bückte sich dann danach und verkündete lautstark, einen Rucksack gefunden zu haben. Die verdutzte Geschädigte nahm dankbar den Rucksack von der mahnenden Täterin entgegen. Als sie sich nun erneut zum Auto bewegte, erfolgte schließlich die Festnahme der beiden Personen. Bei ihnen handelt es sich um ein Pärchen (Sie 42 Jahre, Er 41 Jahre alt) aus Oldenburg, welches bislang vor allem in Niedersachsen einschlägig in Erscheinung getreten ist. Die beiden wurden der örtlich zuständigen Kriminalpolizei in Friedberg übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell