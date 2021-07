Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210706 - 0806 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 25-jähriger Frankfurter war am Montag, den 5. Juli 2021, gegen 18.50 Uhr, mit seinem VW Passat auf der Adalbertstraße unterwegs, von der Schloßstraße in Richtung der Kasseler Straße.

Vermutlich auf Grund eines medizinischen Vorfalls verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw und prallte in der Adalbertstraße gegen die Wand des Anwesens Nr. 69. Durch den Aufprall gegen die Hauswand wurde der Wagen jedoch nicht gestoppt, sondern fuhr weiter über die Adalbertstraße in Richtung Kasseler Straße. In der Kasseler Straße folgte der Wagen nicht der nach rechts führenden Straße, sondern fuhr geradeaus über die Straßenbahngleise. Ungebremst fuhr der Passat anschließend unter den Hochgleisen gegen vier dort ordnungsgemäß geparkte Pkw (Opel Corsa, Hyundai i10, Skoda Fabia und Renault Twingo). Erst jetzt kam der Passat zum Stillstand.

Der 25-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er nach erfolgter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An allen an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt etwa 30.000 EUR. Hinzu kommt noch der Schaden an der Hauswand in Höhe mehrerer hundert EUR. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell