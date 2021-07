Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210706 - 0805 Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 5. Juli 2021, gegen 16.30 Uhr, war ein 5-jähriger Junge auf seinem Kinderfahrrad auf der Schloßstraße unterwegs in Richtung der Kurfürstenstraße. Im Kreuzungsbereich zur Adalbertstraße rutschte der Junge vermutlich mit seinem Fuß vom linken Pedal ab und stürzte auf die Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 61-jährige Fahrer eines Toyota neben dem radelnden Jungen und konnte der Situation nicht mehr ausweichen. Der Toyota fuhr dem Jungen über zwei Finger der Hand. Der Junge kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine Mutter befand sich zum Unfallzeitpunkt direkt hinter ihm.

