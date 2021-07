Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210705 - 0803 Frankfurt-Praunheim/Heddernheim/Hausen: Bedrohung

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend bedrohte ein Unbekannter mehrere Passanten mit einem Messer im Niddapark. Die Polizei suchte daraufhin mit einem Großaufgebot nach dem Mann.

Auch der Hubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen 23:00 teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass er einen mit einem Messer und einem Schlagring bewaffneten Mann in den Niddapark habe gehen sehen. Die entsandten Streifen trafen im Park auf mehrere Zeugen, die angaben, schon am früheren Abend mit dem "Bewaffneten" in Streit geraten zu sein. Im Verlauf des Streits habe dieser ein Messer gezogen und die Zeugen damit bedroht. Als dann ein weiterer Zeuge angab, eventuell auch noch eine Schusswaffe bei ihm gesehen zu haben, fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten.

Dabei kam auch der Polizeihubschrauber als Unterstützung aus der Luft zum Einsatz. Trotz der intensiven Absuche konnte der Gesuchte nicht gefunden werden. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde gegen Unbekannt eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

