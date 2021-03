Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-Vorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag 04. März bis heute Sonntag 14. März gelangten bislang unbekannte Täter durch den Garten an die Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses auf dem Graverdyk in Tönisvorst-Vorst. Sie hebelten die Kellertüre auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Flaschen Spirituosen gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (213)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell