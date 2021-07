Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210708 - 0814 Frankfurt-Gallus: Dreiste Diebe - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (07.07.2021) haben zwei Männer eine 87-jährige Frau um mehrere Tausend Euro gebracht. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 16.00 Uhr war die 87-jährige Frankfurterin auf der Suche nach einem Schlüsseldienst, da das Schloss ihres Briefkastens ausgetauscht werden musste. Nachdem die Suche erfolglos verlief, fragte sie in einem Imbiss in der Mainzer Landstraße nach Rat. Dort boten zwei Männer, welche Angaben in dieser Branche tätig zu sein, ihre Hilfe an. Man vereinbarte für 16.30 Uhr einen Termin an der Anschrift der älteren Dame. Kurz darauf war das Briefkastenschloss tatsächlich repariert. Da die beiden Männer nun jedoch spontan einen höheren Preis für ihre Dienstleistung verlangten, musste die 87-Jährige in ihrer Wohnung die Differenz der Forderung holen gehen. Die beiden Herren begleiteten sie dorthin und beobachteten, wo sie das Bargeld herholte. Als die Summe nun beglichen war, fragten die beiden noch nach etwas zu Trinken. Hilfsbereit kam die ältere Dame diesem Wunsch nach. Die beiden Männer nutzten die Gunst der Stunde, entwendeten mehrere Tausend Euro aus dem "Geldversteck" der Frau und machten sich anschließend mit einer dunkelgrauen Limousine der Marke "Ford" aus dem Staub. Als das Opfer das Fehlen des Geldes bemerkte, wurde die Polizei alarmiert.

Wer kann Angaben zu den Tätern und/oder dem dunkelgrauen Ford machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell