Polizei Hamburg

POL-HH: 210330-1. Verkehrsunfall im Tunnel Stellingen - 14 Kilometer Rückstau bis zur Anschlussstelle Waltershof

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.03.2021, 15:35 Uhr

Unfallort: Hamburg-Stellingen, BAB 7, Fahrtrichtung Norden, Tunnel Stellingen

Bei einem Verkehrsunfall im Tunnel Stellingen ist gestern Nachmittag eine 50-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Während der Bergungsmaßnahmen kam es immer wieder zu Sperrungen, sodass sich zeitweise ein 14 Kilometer langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Waltershof gebildet hatte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 50-jährige Fahrerin eines Chevrolet Rezzo die BAB 7 im linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts ab und kollidierte mit einem dort fahrenden Sattelzug. Im weiteren Verlauf querte sie beide Auffahrtsstreifen der Anschlussstelle Stellingen und kollidierte dort mit einer Metall-Doppeltür in der rechten Tunnelwand.

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Bei dem Verkehrsunfall entstanden Schäden am Pkw, am Sattelzug und an der Tunneltür.

Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten mussten der rechte Fahrstreifen und der linke Auffahrtsstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Rückstau in Richtung Norden.

Die Beamten der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) führen die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

Ri.

