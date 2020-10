Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Altona; Bundespolizei nimmt Frau mit über vier Promille in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 02.10.2020 gegen 18.30 Uhr nahmen Bundespolizisten eine betrunkene Frau (w.43) im Bahnhof Hamburg-Altona in Gewahrsam.

Zuvor wurde die 43-Jährige mit ihrem Begleiter (m.33) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S11 von einem DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter ohne Fahrschein angetroffen. Bei Einfahrt der S-Bahn im Bahnhof Altona führten angeforderte Bundespolizisten eine Feststellung der Personalien durch. Aufgrund erheblicher Ausfallerscheinungen wurde die Frau zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,29 Promille. Die Frau wurde umgehend mit einem Rettungswagen zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Begleiter hatte mit 2,25 Promille keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen; gegen den Mann wurde aufgrund des fehlenden Fahrscheins in der S-Bahn ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung eingeleitet. Er konnte das Polizeirevier nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

