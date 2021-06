Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl -Trotz Gegenverkehr überholt

Kehl (ots)

Ein schwerverletzter Motorradfahrer sowie ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro sind die Folgen einer Kollision am Dienstagmittag in der Weststraße. Ein 29 Jahre alter Yamaha-Lenker soll nach ersten Erkenntnissen trotz Gegenverkehrs einen Lastwagen überholt haben und kam hierbei kurz nach 13 Uhr zu Fall. In weiteren Verlauf prallte der Biker mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde überdies ein weiterer VW beschädigt. Die Weststraße war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

/wo

