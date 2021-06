Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - festgefahren

Offenburg (ots)

Beim Versuch seinen im Grünstreifen in der Okenstraße nach dem Ortsausgang Bohlsbach festgefahrenen Opel herauszumanöverieren, löste der 82-jährige Fahrer am Montagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Durch das Durchdrehen der Räder kam es zur Rauchentwicklung, weswegen die Feuerwehr zu Hilfe gerufen wurde. Ein Brand war jedoch nicht entstanden, Den Beamten gegenüber gab der Senior an, dass er einem entgegenkommenden Pkw in den Grünstreifen ausgewichen sei und sich dabei festgefahren hatte. Ein Schaden entstand nicht.

/ag

