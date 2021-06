Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Hingefallen

Zell am Harmersbach (ots)

Am Montag stürzte gegen 18 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache, ein 65 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf dem Gehweg von Steinach kommend in Fahrtrichtung Stöcken. Er musste aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik zur Behandlung eingeliefert werden. An seinem Gefährt entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell