Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - In Gewahrsam genommen

Bühl (ots)

Im Zuge einer privatrechtlichen Auseinandersetzung kam es am Montagabend zwischen 20 und 23 Uhr zu fortlaufenden Streitigkeiten in der Bühlertalstraße. Trotz mehrfachem Einschreiten der Beamten des Polizeireviers Bühl und eines ausgesprochenen Platzverweises war die Situation nicht zu beruhigen. Der uneinsichtige 29-jährige Störenfried musste letztendlich gegen 23 Uhr von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell