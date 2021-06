Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Söllingen - Zeugen gesucht

Rheinmünster Sollingen (ots)

Die Beamten des Polizeiposten Lichtenau suchen mögliche Zeugen zu einem Fahrzeugbrand. Am frühen Sonntagmorgen war kurz nach 4 Uhr in der Straße Am Kleinen Grund ein Lkw, Peugeot Boxer, mutmaßlich nach Brandstiftung, vollständig ausgebrannt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 40.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer, 07227 2221, erbeten. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell