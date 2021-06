Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Davongefahren

Oberkirch (ots)

Zu einer mutmaßlichen Unfallflucht kam es in der Zeit zwischen Freitagabend 16 Uhr und Sonntagmittag 14 Uhr in der Hauptstraße im Einmündungsbereich zum Gartenweg. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter Vito vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Eiparken am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Trotz eines Schadens von ungefähr 3.000 Euro fuhr der Verursacher davon. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Beamten des Polizeiposten Oberkirch unter der Rufnummer 07802 7026-0 entgegen. /ag

