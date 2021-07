Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210708 - 0818 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Drogenhändler beobachtet - anschließend kleines Drogenlabor entdeckt

Frankfurt (ots)

(ne)Beamte der REE konnten gestern Nachmittag zwei verdächtige Männer beim Drogenhandel in der Elbestraße beobachten. Die anschließende Durchsuchung eines Hotelzimmers brachte einiges an Beweismitteln zum Vorschein. Die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer handelten mit Crack. Alles unter den Augen von Zivilbeamten der Polizei. Bei der Festnahme hatte einer der beiden sogar noch über zwei Gramm Crack in der Tasche. Die Ermittler fanden heraus, dass sich die Tatverdächtigen ein Zimmer in einem Hotel in der Moselstraße angemietet hatten. Die Durchsuchung dessen ließ die Beamten staunen: rund 40g Kokain, über 5g Crack, über 1.000 Euro Bargeld, diverses Equipment zur Herstellung von Drogen und obendrein ein Gasdruckrevolver sowie ein Pfefferspray. Beide Männer wurden vorübergehend festgenommen. An ihren Wohnanschriften fanden die Ermittler keine weiteren Beweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell