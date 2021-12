Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mülltonne in Brand gesetzt

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12. Dezember 2021) haben unbekannte Täter offenbar eine Mülltonne in einem Innenhof an der Wiesenstraße in Brand gesetzt. Gegen 04:45 Uhr bemerkte ein Anwohner einen Feuerschein im Hof. Der Zeuge informierte die Feuerwehr und begann, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten dann die Flammen. Durch das Feuer wurde die Hauswand, in deren Nähe die blaue Tonne stand, beschädigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte unter 02823 1080. (cs)

