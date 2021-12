Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnhaus

Fenster aufhebelt

Goch (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12. Dezember 2021) in ein Haus an der Alte[n] Klever Straße eingedrungen, das aktuell umgebaut wird. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen hindurch. Im Inneren das Hauses hebelten sie weitere Türen auf und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Dann flüchteten die Täter unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell