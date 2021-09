Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Renault bei Unfallflucht beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in der Hermannstraße in Benningen am Neckar, die sich zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 13:45 Uhr zugetragen haben muss. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen dort am Straßenrand abgestellten Renault Twingo und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Ermittlung des Unfallverursachers machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell