Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hauswand mit Farbe besprüht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter besprühte zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 10:10 Uhr eine Hauswand in der Solitudestraße in Ludwigsburg mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07141 18 5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell