Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

48-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Goch (ots)

Ein 48-jähriger Radfahrer aus Goch befuhr am Freitag (10. Dezember 2021) gegen 07.50 Uhr die Reiscopstraße, um nach rechts auf die Wiesenstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Rollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dadurch geriet der 48-Jährige ins Straucheln und stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der am Unfall beteiligte Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

